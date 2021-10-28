Голодних трирічного та чотирирічного хлопчиків поліцейські помітили під час рейду з соцслужбою

У Тернополі патрульні поліцейські разом з соціальними працівниками тимчасово вилучили двох хлопчиків від п'яних батьків. У квартирі, де живуть діти, постійно брудно, а батько та мати часто перебувають в алкогольному сп'янінні.

Працівники поліції та соцслужби забрали дітей під час рейду 26 жовтня. Відвідавши одну з сімей, що перебуває у складних життєвих обставинах, поліцейські побачили, що трирічний та чотирирічний хлопчики проживають у незадовільних умовах.

«Відвідавши одну з сімей на вулиці Київській, побачили неналежні умови, в яких проживають два хлопчики трьох та чотирьох років. Брудний одяг та голодні діти, а поряд — батько та мати з ознаками алкогольного сп'яніння, які доводили інспекторам, що діти живуть в належних умовах та в достатку», – повідомляють в патрульній службі Тернопільщини.

Правоохоронці вирішили негайно забрати неповнолітніх з дому і тимчасово передати їх у Тернопільський центр соціальної реабілітації дітей. Там діти перебуватимуть до того часу, поки з батьками працюватимуть соціальні служби.

«Правоохоронці разом із працівниками соціальних служб, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення хлопчиків із сім'ї. Малеча зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей», – йдеться в повідомленні патрульних.

Це не перший випадок в Тернополі, коли дітей вилучають з неблагополучних сімей. В серпні 2021 року правоохоронці разом з соцпрацівниками в тернополянина забрала 11-річного сина. Хлопець розказав поліцейським, що вже нічого не їв два дні, лише пив газовану солодку воду. Неповнолітній сам попросив правоохоронців відвезти його в соціальний центр.