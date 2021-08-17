Хлопець має вади слуху

У Тернополі патрульна поліція разом з представниками соцслужби та Служби у справах дітей тимчасово вилучила у батька 11-річного сина, який проживав у неналежних умовах. У понеділок, 16 серпня, інспектори проводили рейд по сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. В одній із таких сімей вони застали жахливі умови та голодну дитину.

11-річний хлопець розповів інспекторам, що два дні нічого не їв, а зранку, перед тим, як вони прийшли до них додому, випив лише залишки солодкої води.

Родина проживає на вулиці 15 Квітня. Коли мобільна група з поліцейських та інспекторів комунальних служб зайшла до квартири, то побачила жахливі антисанітарні умови – брудний посуд, одяг та підлога, усюди був безлад.

У квартирі крім голодного хлопця також перебував батько з ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік доводив поліцейським, що насправді син живе з ним в належних умовах та в достатку. «У 11-річного хлопчика є вади слуху: він погано чує та говорить. Та навіть попри це, він розповів поліцейським про те, що у квартирі часто відбуваються застілля, приходять чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь та курять», — повідомляють в патрульній поліції Тернопільщини.

Поліцейські вирішили негайно забрати підлітка з сім'ї. «Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей», — зазначили в патрульній поліції.