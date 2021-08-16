Чотирьох працівників дитячого закладу відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради було звільнено через те, що вони вмикали дітям пісні заборонених російських артистів та радянську музику. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомляється, у «Чайці» дітям вмикали пісню «День победы» та пісні забороненого в Україні російського репера Моргенштерна. Після низки зауважень персоналу табору «Чайка», пісенний репертуар в таборі так і не змінили.

За словами пластунки Лесі Іващенко, що в таборі «Чайка» постійно звучала російська музика, при чому не просто російськомовна російська музика, а музика заборонених в Україні виконавців.

«Останньою краплею стала розмова з старшою вихователькою чи відповідальною за виховну роботу, на жаль, вони не представлялись належним чином, вона узагалі назвала себе старшою піонервожатою. Ми їй сказали, що це є неприйнятно, і навіть, якщо вони хотіли донести якусь інформацію про Велику Вітчизняну війну, як вони називають другу Світову війну, то мали би використати інший контент, а не пісні «Катюша» і «День Победы», і без гімнастьорок та всього іншого. Бо як ми можемо нашим дітям, у більшості з яких батьки загинули чи зараз воюють на Сході, пояснити отакі їхні активності. Нам сказали, що це наше націоналістичне виховання, у них діти інші», – розповіла вона.

За словами Іващенко, аби вплинути на ситуацію із репертуаром у таборі, пластуни звертались до директора, та зв’язатися із ним не змогли. Директор дитячого табору «Чайка» Антон Белінський відреагував, лише після того, як історія набула розголосу та поширення у соціальних мережах.

За його словами, у закладі мала бути постановка «Повернення солдата додому» про події Другої світової війни, тому нібито й використали пісню «День победы».

«..всі відео, всі постановки, які готують діти, перевіряються нашим культорганізатором, старшим вихователем, тобто вони мали перевірятися, і якщо ця пісня чи постановка не відповідають, будемо так казати нормам, то ця сценка скасовується, замінюється пісня чи вся постановка. Я можу відповідально заявити, що Монгерштерна я заборонив ще на першій зміні, коли почув, що його включали на дискотеці. А «Катюші» я тут, скільки працюю, то жодного разу не чув», – зазначив Белінський.

Наразі з табору звільнили чотирьох працівників, зокрема старшого вихователя, педагога-організатора та діджея.

Зауважимо, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освіти є українська, тому всі культурно-мистецькі заходи мають проводитись українською.