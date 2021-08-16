На Хмельниччині у дитячому таборі вмикали пісні заборонених в Україні артистів
Після розголосу чотирьох працівників табору «Чайка» звільнили
Чотирьох працівників дитячого закладу відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради було звільнено через те, що вони вмикали дітям пісні заборонених російських артистів та радянську музику. Про це повідомляє «Суспільне».
Як повідомляється, у «Чайці» дітям вмикали пісню «День победы» та пісні забороненого в Україні російського репера Моргенштерна. Після низки зауважень персоналу табору «Чайка», пісенний репертуар в таборі так і не змінили.
За словами пластунки Лесі Іващенко, що в таборі «Чайка» постійно звучала російська музика, при чому не просто російськомовна російська музика, а музика заборонених в Україні виконавців.
«Останньою краплею стала розмова з старшою вихователькою чи відповідальною за виховну роботу, на жаль, вони не представлялись належним чином, вона узагалі назвала себе старшою піонервожатою. Ми їй сказали, що це є неприйнятно, і навіть, якщо вони хотіли донести якусь інформацію про Велику Вітчизняну війну, як вони називають другу Світову війну, то мали би використати інший контент, а не пісні «Катюша» і «День Победы», і без гімнастьорок та всього іншого. Бо як ми можемо нашим дітям, у більшості з яких батьки загинули чи зараз воюють на Сході, пояснити отакі їхні активності. Нам сказали, що це наше націоналістичне виховання, у них діти інші», – розповіла вона.
За словами Іващенко, аби вплинути на ситуацію із репертуаром у таборі, пластуни звертались до директора, та зв’язатися із ним не змогли. Директор дитячого табору «Чайка» Антон Белінський відреагував, лише після того, як історія набула розголосу та поширення у соціальних мережах.
За його словами, у закладі мала бути постановка «Повернення солдата додому» про події Другої світової війни, тому нібито й використали пісню «День победы».
«..всі відео, всі постановки, які готують діти, перевіряються нашим культорганізатором, старшим вихователем, тобто вони мали перевірятися, і якщо ця пісня чи постановка не відповідають, будемо так казати нормам, то ця сценка скасовується, замінюється пісня чи вся постановка. Я можу відповідально заявити, що Монгерштерна я заборонив ще на першій зміні, коли почув, що його включали на дискотеці. А «Катюші» я тут, скільки працюю, то жодного разу не чув», – зазначив Белінський.
Наразі з табору звільнили чотирьох працівників, зокрема старшого вихователя, педагога-організатора та діджея.
Зауважимо, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освіти є українська, тому всі культурно-мистецькі заходи мають проводитись українською.