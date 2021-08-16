разом з жінкою двоє її дітей - 10 та 6 років

Поліція та рідні розшукують 27-річну жительку села Біла з Тернопільщини, яка вийшла з дому з двома неповнолітніми синами. Відомо, що жінка покинула дім у неділю ввечері, 15 серпня, і пішла в невідомому напрямку. На телефонні дзвінки вона не відповідає, тож родичі жінки звернулися до правоохоронних органів, аби ті розшукали маму з двома дітьми.

Що передувало зникненню, наразі не відомо. 27-річна жителька села Біла Ольга Онищук взяла невелику сумку та вирушила в невідомому напрямку. Разом з нею також перебувають двоє синів — десятирічний Олександр та шестирічний Михайло.

«Співробітники відділення поліції №1 (м. Тернопіль) встановлюють місцеперебування 27-річної жительки села Біла Онищук Ольги Олексіївни. Жінці на вигляд 27 років, зростом 160 см, худорлявої статури, очі карі, темне коротке волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани та синю футболку», — повідомляє поліція Тернопільщини.

Жінці 27 років, разом з нею перебувають двоє дітей

Рідні просять повернутися жінку та дітей додому. А правоохоронці звертаються до усіх небайдужих, якщо хтось бачив Ольгу та її дітей та знає будь-яку інформацію про їхнє місцезнаходження, зателефонувати до Тернополя за номерами телефонів: офісний (0352) 43-61-17, або мобільний 068-569-55-45.