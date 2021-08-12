До поліції звернулась мати дівчини наступного дня після зникнення

У селі Чудей Чернівецької області правоохоронці розшукали 15-річну дівчинку, яка добу переховувалась в лісі. Неповнолітня дівчина втекла з дому в ніч з 9 на 10 серпня через непорозуміння з батьками. Її мати лише наступного дня звернулась за допомогою до правоохоронців, повідомили в поліції області.

«15-річна жителька села Чудей – Данієла-Михаїла вийшла з дому в ніч з 9 на 10 серпня й зникла безвісти. Правоохоронці розшукали дівчину та передали батькам», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.

На пошуки дівчинки залучили спецпризначенців КОРД, рятувальників, кіберполіцію, громаду села, собак-розшуківців, а також залучили аеророзвідку. Зниклу дівчину знайшли в місцевому лісі, там її помітили мешканці села. В прес-службі поліції ZAXID.NET зазначили, що вона пробула в лісі добу. Матір про зникнення доньки повідомила в поліцію лише 11 серпня.

Як з'ясувалося, підлітка переховувалася в лісі через непорозуміння з батьками. Поліцейські провели з неповнолітньою та її батьками профілактичну бесіду й порекомендували звернутися до психолога для владнання ситуації. Про випадок правоохоронці повідомили соціальні служби.