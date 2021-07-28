Хлопець потрапив на триметрову глибину річки і не міг сам повернутися на берег

Під час купання на річці Прут у Чернівцях 14-річний хлопець потрапив у вир. Інцидент стався у вівторок, 27 липня, під час відпочинку підлітків на річці. За інформацією ДСНС, хлопець не міг самостійно вибратися із річки.

«Як з’ясувалося, двоє хлопців під час плавання на річці потрапили у вир та почали тонути. Одному з хлопців вдалось вибратися на берег, а інший, рятуючись, зачепився руками за гілля. Товариш, який вибрався, одразу звернувся за допомогою до рятувальників», – йдеться у повідомленні ДСНС у Чернівецькій області.

Там також уточнюють, що глибина на місці, де перебував підліток, перевищує три метри. На місце події оперативно прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання дісталися до юнака та допомогли йому вийти на берег.