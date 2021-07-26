Поліцейські розшукують двох мешканок села Рашків Чернівецької області – 21-річну Анжелу Ващук та її 4-річну доньку Іванну. Жінка із дитиною зникла ще наприкінці травня цього року, але рідні лише зараз про це повідомили у поліцію. Відомо, що Анжела Ващук із донькою поїхали у справах у селище Чемерівці у Хмельницьку область.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції у Чернівецькій області Діана Козлова, про зникнення жінки з дитиною рідні повідомили лише нещодавно. Чому чекали два місяці, наразі не розповідають.

«28 травня цього року жінка разом з дитиною поїхала у власних справах у напрямку селища Чемерівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області і наразі їхнє місцезнаходження невідоме», – повідомили у прес-службі поліції.

Анжела Ващук була одягнена у червоний спортивний костюм і кросівки. Жінка середньої тілобудови, зріст 165-170 см, довге руде волосся, блакитні очі. Її донька Іванна Ващук худорлявої тілобудови, зріст 120-130 см, має хвилясте русяве волосся та блакитні очі. Дівчинка була одягнена в чорний спортивний костюм з білими квітами і білі кросівки.

У поліції просять надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування жінки з дитиною за номерами телефонів: (03731) 2-12-12, (098) 863-72-25 або на спецлінію «102».