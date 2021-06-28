Вікторія Попадин майже 15 годин провела у кукурудзяному полі

Дворічну дівчинку з Тернопільщини, яка зникла ввечері неділі, через 15 годин пошуків знайшли живою у кукурудзяному полі. Дворічна Вікторія Попадин з села Буряківка зникла ввечері 27 червня. Старший брат повідомив, що близько 21:00 дитина вийшла з дому і відтоді її ніхто не бачив. Спочатку родичі намагалися самі розшукати малечу, а вже близько опівночі звернулися до поліції. Пошуки тривали цілу ніч і половину наступного дня. На щастя, дівчинку вдалося знайти живою.

Зі слів родичів, дитина непомітно сама вийшла близько 21:00 вечора. Однак рідні не могли сказати, куди саме дівчинка могла піти. Поліція опитала селян, деякі з них повідомили, що бачили маленьку дівчинку в центрі села.

На місце події виїхали не лише поліцейські з двох районних відділків, але й рятувальники та бійці поліцейської роти спецпризначення «Тернопіль». «До пошуків зниклої були задіяні співробітники найближчих відділів та відділень поліції, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці, рятувальники. Розшукувати дитину допомагали місцеві жителі», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Пошуки тривали цілу ніч. Дитину зголосилося шукати майже півтисячі людей з навколишніх сіл. Над ранок до населеного пункту також приїхали водолази та почали обстежувати місцеву водойму, аби виключити можливість утоплення дитини.

«На щастя, дитину вдалося знайти. Поліцейські запустили у повітря квадрокоптер над полями, які розташовані поруч. А місцеві жителя спільно з бійцями роти, правоохоронцями та рятувальниками вистроїлися в шеренгу і так прочісували поле за полем. На квадрокоптері помітили щось біленьке серед зеленої кукурудзи і передали людям, щоб ті йшли туди. І це виявилася зникла дитина», – розповідає ZAXID.NET прес-офіцер поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Дворічна Вікторія майже 15 годин провела сама у кукурудзяному полі. Дівчинка була перелякана, брудна і голодна, але її здоров'ю нічого вже не загрожує.

Зі слів правоохоронців сім'я Вікторії благополучна, у дівчинки ще є старший брат і сестра. Мама наразі з їхній рідним батьком не проживає. Часто їздить на заробітки до Польщі.

«Мати якраз поїхала на роботу в Польщу. А доглядати за молодшими дітьми мав би старший брат, якому 19 років. Проте він не помітив, як вийшла його молодша сестричка», – додає Сергій Крета.

Після того, як дитину знайшли, поліцейські передали її родичам. З батьками також проведуть профілактичну бесіду і пояснять, яку відповідальність вони понесуть за зникнення їхньої доньки. Чи отримають батьки Вікторії штраф – буде вирішено згодом після профілактичної бесіди. Також цю сім'ю візьмуть на облік в місцевій громаді.