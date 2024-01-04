ДТП трапилося увечері 3 січня

На Тернопільщині в смертельній аварії загинув 50-річний пішохід. ДТП сталася неподалік села Ягільниця Чортківського району. Водій автомобіля викликав швидку допомогу, однак постраждалий чоловік помер до приїзду медиків.

Про смертельну аварія в Чортківському районі в поліцію повідомили очевидці. Додзвонювачі розповіли, що легковий автомобіль наїхав на чоловіка, коли той перебував на проїжджій частині дороги Чортків – Заліщики. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що попередньо чоловік йшов на узбіччі траси.

«На дорозі Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече за населеним пунктом Ягільниця водій автомобіля Volkswagen Touran збив пішохода. В результаті отриманих травм 50-річний чоловік помер ще до приїзду медиків», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 4 січня.

Працівники Чортківського районного відділу поліції за фактом смертельної ДТП порушили кримінальне провадження. Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У водія автомобіля взяли зразки крові для встановлення алкогольного сп’яніння.