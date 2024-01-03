Водій сам подзвонив правоохоронцям і розповів, що скоїв аварію

Смертельна ДТП сталася ввечері 2 січня у селі Келечин Пилипецької громади Хустського району. 26-річний місцевий мешканець на Mitsubishi збив односельця. 57-річний чоловік загинув на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 3 січня, водій сам подзвонив правоохоронцям і розповів, що скоїв аварію.

Аварія сталася ввечері 2 січня у селі Келечин

«Встановлено, що аварія сталася близько 17:30 у селі Келечин. 26-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Mitsubishi», скоїв наїзд на 57-річного односельця, який перебігав дорогу у невстановленому місті. Від отриманих травм пішохід помер на місці», – інформують у поліції.

Чоловік за кермом був тверезий. Його автомобіль помістили на арештмайданчик. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого жителю Келечина загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.