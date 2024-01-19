Аварія сталася біля Шумська

На Тернопільщині вранці 19 січня сталася важка ДТП. В аварії зіштовхнулися вантажний мікроавтобус та легковий автомобіль. Водій легковика потрапив в реанімацію, повідомили ZAXID.NET в поліції. Травми також отримали ще двоє людей.

Аварія сталася на дорозі поблизу міста Шумськ Кременецького району. Зіткнулися попередньо легковий автомобіль Volkswagen Golf та вантажний мікроавтобус Volkswagen LT. На місце ДТП очевидці викликали бригаду швидкої допомоги та поліцію. Медики у важкому стані госпіталізували водія легкового автомобіля в реанімацію лікарні Шумська.

«За попередньою інформацією, водій легкового авто не впорався із керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там машина врізалася у зустрічний мікроавтобус. У кожному з автомобілів перебували по двоє людей. До медиків звернулись поки що троє осіб», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Окрім водія легковика, якого забрали в лікарню з важкими травмами, ще двоє людей також опинилися в медзакладі. Медики діагностували у них легші травми, їм надається уся необхідна допомога. Правоохоронці за фактом ДТП порушили провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). У водіїв також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.