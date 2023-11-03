Рятувальники за допомогою спецінструментів не допустили загоряння мікроавтобуса

На Тернопільщині в аварії рейсового автобуса та легкового автомобіля постраждало шестеро людей, серед них – одна неповнолітня. ДТП сталася в Лановецькій територіальні громаді. Усіх постраждалих доправили до медичного закладу з ушкодженнями середньої важкості.

Поліцейські встановили, що зіткнулись рейсовий автобус сполученням Теофіполь – Тернопіль та легкове авто Škoda. Аварія сталася неподалік містечка Ланівці о 15:56 2 листопада. На місце пригоди очевидці одразу викликали рятувальників та медків швидкої допомоги.

«Надзвичайники прибули та за допомогою спецтехніки не допустили виникнення пожежі. Всього до рятувальної операції від ДСНС залучили 5 осіб та 1 одиницю техніки», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 3 листопада.

В аварії постраждали люди з обох транспортних засобів

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, з них 4-річна дитина. Це пасажири легкового автомобіля та рейсового автобуса. Швидкою допомогою всіх постраждалих доправили до лікарні. В них діагностували забійні рани середнього ступеня важкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей). У водії відібрали зразки крові для дослідження алкогольного сп’яніння. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють.