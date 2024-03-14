Водій на швидкості врізався в причеп трактора

На Тернопільщині в смертельній аварії з трактором загинув водій автомобіля Volkswagen Passat. 26-річний чоловік не обрав безпечної швидкості і врізався в задню частину причепа. Від отриманих травм він помер на місці пригоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20:30 13 березня неподалік села Городище. Очевидці аварії на місце викликали працівників ДСНС з Козови та поліцію. До місця пригоди виїхала слідчо-оперативна група й бригада екстреної медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що зіткнулися трактор та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП є травмовані люди.

«Під час перевірки з’ясувалося, що аварія трапилася на трасі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка – Луганськ – Ізварине. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із задньою частиною трактора-навантажувача марки Merlo 34.7 TOP», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 14 березня.

Передня частина автомобіля внаслідок ДТП повністю розтрощена

Медики бригади швидкої допомоги встановили, що в результаті удару водій легкового авто від отриманих травм помер на місці події. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.