За кермом легковика була 25-річна місцева мешканка

У середу, 13 березня, у місті Пустомити на Львівщині 25-річна водійка легковика Renault Zoe збила школярку, яка переходила дорогу. Дівчину з травмами госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:00 у Пустомитах на вул. Грушевського. 25-річна водійка автомобіля Renault Zoe, жителька Пустомит, здійснила наїзд на 16-річну пішохідку, місцеву мешканку.

Унаслідок ДТП неповнолітня дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за поуршення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.