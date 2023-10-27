Жінці загрожує п'ять років в'язниці

На Тернопільщині викрили жінку, яка агітувала «берегти Путіна» і переконувала інших користувачів в інтернеті, що в Україні триває громадянська війна. Працівники СБУ встановили, що незаконною агітацією та пропагандою займалася жителька міста Попасна, яка після повномасштабного вторгнення переїхала жити в Тернопільську область. Тепер їй загрожує до п’яти років в’язниці.

Слідчі СБУ та поліції з’ясували, що з березня 2022 по червень 2023 року жінка використовувала власну сторінку у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» і поширювала пропагандистські дописи. У публікаціях вона виправдовувала злочинні дії російських військ та заперечувала окупацію частини території України.

«У дописах жінки збройна агресія РФ представлялась як внутрішній громадянський конфлікт. З початком повномасштабного вторгнення жителька Попасної поширювала ідеї російської пропаганди про руйнування українських міст військами ЗСУ, а не державою-агресором та виправдовування тимчасової окупації частини території України», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 27 жовтня.

Жителька Попасної переїхала на Тернопільщину у жовтні 2022 року. Проте, перебуваючи тут, жінка не припинила поширювати російську пропаганду. Підозрювана, використовуючи спеціалізовану програму VPN, підозрювана продовжувала вихваляти дії російської влади та розповсюджувала дописи «Россияне! Берегите Путина, кроме него, фашизм остановить некому!» та інші, подібні цьому.

Усі матеріали кіберправоохоронці передали на лінгвістичну експертизу. Висновки спеціалістів підтвердили, що в опублікованих матеріалах є виправдовування та глорифікації військових країни-агресора.

Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженки Луганщини, що проживає в одному з райцентрів Тернопільщини. Жінці інкримінують скоєння злочину за за ч. 2 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Жительці Попасної загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.