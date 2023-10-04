Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою в СІЗО

Суд на Хмельниччині призначив шість років ув’язнення 31-річному адміністратору проросійських сайтів, який відкрито підтримував росіян. Для цього чоловік створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Слідчі встановили, що зловмисник розраховував отримати від росіян посаду в окупаційній адміністрації.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, обвинувачений позиціонував себе як представник прокремлівського руху «Народовластие».

«Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому повідомлено про підозру у державній зраді. Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ Хмельниччини додають, що чоловік розраховував отримати від російських загарбників посаду в місцевій окупаційній адміністрації.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 4 жовтня. 31-річного мешканця Хмельницького району визнали винним у порушенні ч.3 ст. 109 ККУ (заклики, спрямовані на захоплення влади). ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії проти України).

Чоловікові присудили 6 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла. Також йому заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на десять років.

Вирок суду поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.