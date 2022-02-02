Від отриманих травм 36-річний мешканець Солонки загинув на місці ДТП

Під колесами автомобіля Renault на трасі Київ – Чоп на Львівщині загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 1 лютого, близько 21:00 у с. Ков’ярі, що в Пустомитівському районі біля Львова.

У департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА повідомили, що на дорозі Київ – Чоп у с. Ков’ярі Львівського району водій автомобіля Renault Logan скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 36-річний мешканець с. Солонка загинув на місці події.

Автомобілем керував 52-річний мешканець Стрия

За інформацією поліції, автомобілем керував 52-річний мешканець Стрия.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Поліція з'ясовує обставини події.