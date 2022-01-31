Під колесами автомобіля загинув літній пішохід

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 30 січня, близько 23:10 на дорозі Львів – Самбір – Ужгород.

За інформацією поліції, у с. Торчиновичі Самбірського району автомобіль Volkswagen Passat наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 22-річний житель одного з селищ району, здійснив наїзд на 67-річного мешканця Старого Самбора, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили у поліції.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, загиблий – мешканець м. Старий Самбір 1954 року народження. За кермом автомобіля був мешканець селища Стара Сіль 1999 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на дорогах Львова та області сталася 51 дорожньо-транспортна пригода, три з них – із потерпілими. Внаслідок ДТП одна людина загинула, 15 – отримали травми.