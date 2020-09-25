Від 25 вересня до 4 жовтня у Львові відбудеться 26-й Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», організатором якого є Львівська національна філармонія. Темою цьогорічного фестивалю є «Метаморфози-2020».

Фестиваль триватиме десять днів, у його програмі – двадцять подій симфонічної, камерно-інструментальної, електроакустичної та вокальної музики. У подіях «Контрастів» візьмуть участь музиканти з України, Польщі та Німеччини. Серед фестивальних подій – чимало прем’єр, на концертах будуть презентовані нові композиції українських авторів. Зокрема, 1 жовтня у виконанні камерного оркестру «Віртуози Львова» відбудеться прем’єра твору Ольги Криволап Carmina amoris для струнних. Знаменитий цикл «Місячний П’єро» Арнольда Шенберґа прозвучить 27 вересня в перекладі українською. Також у програмі – електроакустичні перформанси Максима Коломійця («Внутрішні голоси», 2 жовтня) та Остапа Мануляка («Визволення з плаского світу IІ», 3 жовтня).

Гостем фестивалю стане польський ансамбль Kwartludium. 3 жовтня колектив презентуватиме проект «Множинний образ», у рамках якого відбудеться прем’єра твору молодої української композиторки Марти Галаджун.

Закриття Фестивалю відбудеться 4 жовтня під батутою польського диригента Вінсента Козловського. У програмі – композиція Ріхарда Штрауса «Метаморфози», назва якої й підштовхнула організаторів до створення концепції «Контрастів-2020». Про те, які саме метаморфози мають відбутись протягом фестивалю та про його незмінну складову ZAXID.NET запитав у генерального директора Львівської філармонії Володимира Сивохіпа.

А повну програму «Контрастів-2020» можна побачити тут.

Розкажіть, будь ласка, про особливості «Контрастів» 2020 року.

Перше, що мені спало на думку, це слово константа. Тобто прив'язаність до незмінності. Можливо, фестивалю у певному сенсі пощастило. Він народився у непрості часи, у середині 90-х. Це були важкі роки. Але саме ці часи народили багато дуже потужних явищ, які тривають понад чверть століття. Це і фестиваль «Золотий лев», BookForum та інші.

«Контрасти» також уже пройшли чверть століття і визначальною завжди була ця константа. Я згадав, що за всі ці роки лише один раз, у доволі кризовий рік на початку 2000-х, буквально за кілька днів до фестивалю стало зрозуміло, що фестиваль не може прийняти Київський національний симфонічний оркестр та хорову капелу «Думка». Тобто за всі роки лише один великий проект довелось скасувати.

Я завжди любив декларувати, що на цьому фестивалі відбудеться все! Спочатку ми навіть писали у буклеті дати наступного фестивалю. Потім перестали це робити. Але не тому, що ми не були впевнені, а просто щоб залишити собі невеличкий люфт.

Але вже багато років ми розуміємо, що фестиваль відбудеться в кінці вересня, як правило з останньої п’ятниці вересня до першої неділі жовтня.

Володимир Сивохіп

Цього року протягом десяти днів відбудеться двадцять задекларованих подій. Вірю, що вони всі відбудуться.

Звичайно, можна сказати, що раптом хтось захворіє. Але така імовірність існує завжди. Я сподіваюсь, що 26-й фестиваль відбудеться згідно з задекларованою програмою.

Суттєвою відмінністю цього року буде відсутність великого симфонічного оркестру, не будуть виконуватися великі полотна. Але можна було б передбачити таку концепцію і без пандемії.

Ми проводимо фестиваль у такому форматі, як диктують умови: у камерному форматі, з обмеженою кількістю глядачів, з забезпеченням онлайн-трансляції. Ми це все передбачили.

Фестиваль буде з малою кількістю великих форм, але не з меншою кількістю учасників. Адже ми підсилили камерне музикування і солістів та ансамблістів в нас буде більше. Тобто будуть малі ансамблеві форми, які покажуть сучасну музику.

Також цього року ми будемо більше показувати української музики. Фестиваль завжди декларував, що показує українську музику у світовому контексті. Цього року ми підсилимо цей вектор, щоб хорошої української музики було ще більше.

Як фестиваль прийматиме глядачів?

З глядачами ми працюємо уже понад місяць. Ми ще на початку серпня ми вивільнили частину партеру для виконавців. Адже коли працює багато виконавців, то частина розміщається на сцені, а частина у партері.

Зараз, коли фестиваль відбувається у більш камерному форматі, усі виконавці поміщаються на сцені. Таким чином у партері маємо зону, де будуть стояти окремі крісла.

Решту місць ми використовуємо згідно зі всіма рекомендованими обмеженнями.

Намагаємося не лякатись кількості глядачів, Бо все одно фестиваль «Контрасти» ніколи не претендував на масовість.

Зараз ми готуємо до фестивалю 160 місць. Хоча згідно із рекомендаціями ми можемо залучати 50% місць, а наш зал має їх 600.

Відмінністю цього року буде відсутність великого симфонічного оркестру

Проте ми не думаємо, що нам потрібна аж така кількість, адже люди мають психологічні бар’єри. Томи ми надали перевагу безпеці та комфорту.

Психологи ще на початку карантину говорили, що людям буде важко повертатись до нормального життя. Музика може допомогти здолати ці бар’єри?

Знаєте, я сам належу до теоретиків, які намагаються щось теоретично прорахувати. А потім я вихожу на вуликб та стикаюсь з практикою.

Минулого тижня в нас були хороші концерти відомих виконавців. ManSound приїздив, Ігор Закус. Я сподівався, що десь сто глядачів мало б бути, але було десь 50-60. Я думав: люди бояться, а може люди в кризі й для них 100-150 гривень за квиток – задорого.

Але ці всі мої думки розбивались, коли я в неділю йшов центром й бачив величезну чергу, яка чекала, щоб потрапити до нововідкритої атракції з живими рибами. Без дотримання дистанції, на спеці у 30 градусів.

Так що видовища все одно приманюють людей, які можуть жертвувати останньою копійкою, бо там квитки доволі дороги.

Тому я до кількості глядачів ставлюся спокійно. Дуже сподіваюся побачити тих людей, які ходять до нас протягом 26-ти років. Ми є відкритими до усіх глядачів, маємо фестивальні абонементи. Але якщо фестиваль розмінює уже 26-й рік, якщо понад 50-ть музикантів спеціально готують нові програми сучасної музики, якщо до них прийде бодай по кілька друзів та шанувальників, то значить це потрібно. Це хочуть слухати і фестиваль свою місію виконує.

Які виконавці цього разу виступатимуть?

Звичайно, фестиваль має виконавців, які грають щороку. Які щороку щось пропонують. Це Йожеф Ермінь, Мирослав Драган, Оксана Рапіта. Вони завжди готують до «Контрастів» щось нове.

Приємно, що є нове покоління також підхопило цю традицію. Будуть виступати чимало молодих львівських виконавців.

Наприклад, співачка Лілія Нікітчук з камерним ансамблем вчить твір Шенберґа, який ще не виконувався у Львові.

Звичайно, цього року ми втратили іноземних виконавців. Ми сподівалися, що вони приїдуть. Але кожна країна має свої карантинні обмеження. Тобто є певні ризики, що люди можуть просто не мати змоги приїхати.

Але мала кількість виконавців з-за кордону та з інших міст України компенсується львівськими виконавцями та прекрасною програмою. Наприклад, оркестр «Віртуози Львова» готує програму, яка майже повністю складатиметься з українських прем'єр. І там буде багато творів композиторів зі сходу України.

«Дуже сподіваюся побачити тих людей, які ходять до нас протягом 26-ти років»

Також матимемо прем'єру львівської композиторки Ольги Криволап, яку ми пам'ятаємо ще з перших «Контрастів».

Вперше у Львові буде виконуватись твір цикл «Місячний П’єро» Арнольда Шенберґа. Що ще львів’яни почують вперше?

В нас є два проекти, де львівські виконавці презентують твори або призабуті, або такі, що давно не виконувались українських композиторів. Наприклад, Олександра Козаренка чи Бориса Лятошинського.

Зараз ми з особливим пієтетом ставимося до творчості Мирослава Скорика. Звичайно, він завжди був дуже шанованим, щороку відбувалися серії авторських концертів. Зараз, без нього, ми з іншим почуттям ставимося до його музики. І для цього фестивалю вишуковуємо твори, які звучали рідше, які в цих нових обставинах дають нам можливість по-іншому подивитись на його творчість.

Цього року між чим будуть контрасти?

До слова «контрасти» ми додали слово «метаморфози». Одним із чільних творів стануть «Метаморфози» Ріхарда Штрауса, який виконає струнна група оркестру. Його виконають на закритті.

Кожен інструмент у цьому творі є солюючим, має власну лінію. Метаморфози сьогоднішнього дня, хаос, відсутність коректної інформації ми хочемо з’єднати. Хочемо в усі ці щоденні зміни та непевність внести певну константу.

Адже я вірю, що «Контрасти» відбудуться так, як заплановані.

Вони починались при купонах, відбувались при різних урядах, пережили революції, кілька великих інфляцій. Я вірю, що пандемія є тимчасовим моментом, який не зруйнує стійкість традиції, цю константу.

Фото: Львівська філармонія