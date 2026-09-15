Мерія планує відремонтувати фасади та покрівлі у 25 будинках історичного центру

У середу, 15 вересня, на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради затвердили комплексну програму відновлення історичного центру міста на 2027–2029 роки.

Як йдеться у документі, загальний обсяг витрат на реалізацію програми становить 295 млн грн. З них 236 млн грн планують залучити з міського бюджету, ще 59 млн грн складе дольова участь мешканців будинків.

Загалом за три роки мерія планує відремонтувати фасади та покрівлі у 25 будинках історичного центру. Середня вартість ремонту фасаду становитиме 6–8 млн грн, покрівлі – 4–5 млн грн.

Нагадаємо, програма відновлення історичного центру в Ужгороді діє з 2015 року. Відтоді провели капітальний ремонт покрівель та фасадів частини будинків на площах Театральній і Шандора Петефі. Проєкт на 2027–2029 роки мають затвердити депутати міської ради.

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