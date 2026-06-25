Йде мова про ділянку вулиці від вул. Богданівської до КМ «Провесінь»

Протягом суботи та неділі, 27–28 червня, частину вул. Тракт Глинянський у Львові перекриють для руху транспорту для проведення ремонтних робіт. Про це повідомив начальник Личаківської РА Юрій Лукашевський.

«Йде мова про ділянку вулиці від вул. Богданівської до мікрорайону "Провесінь". Це вимушений крок в рамках ремонту дорожнього покриття та заміни ділянки аварійного водопроводу. Тому обрали вихідні дні щоб мінімізувати незручності пов'язані із перекриттям дороги», – повідомив чиновник.

За словами Юрія Лукашевського, у п’ятницю, 26 червня, тут діятиме ситуативний реверсний рух через проведення фрезерування та заміну бордюрів.

На вихідних, із 09:00 суботи 27 червня до 23:00 неділі 28 червня, рух на ділянці буде повністю перекрито для всіх видів транспорту. Якщо роботи вдасться завершити раніше, рух буде відновлено достроково.

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У зв’язку з цим буде змінено організацію руху громадського транспорту:

автобуси №18 та №23 курсуватимуть до повороту на вул. Богданівську. ;

автобус №61 здійснюватиме об’їзд через м. Винники;

автобус №29 курсуватиме через м. Винники, с. Лисиничі до мікрорайону «Провесінь».

Нагадаємо, що ZAXID.NET зібрав актуальну інформацію про усі ремонти доріг у Львові та наніс ці ділянки на зручну карту, щоб водії могли планувати маршрути та уникати заторів.