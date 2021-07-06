Водій не впорався із керуванням та в'їхав на кладовище у смт. Іваничі

У селищі Іваничі на Волині 41-річний водій в’їхав на кладовище і пошкодив одну з могил. Винуватця аварії вдалося знайти по залишених біля могили деталях авто. На водія склали адмінпротоколи за порушення ПДР та перевищення швидкості, а також відібрали права. Йому загрожує штраф у 340 грн.

Про незвичну ДТП у вівторок, 6 липня, повідомили на сторінці «Поліцейські офіцери громади у Волинські області». Із заявою до поліції звернувся житель селища Іваничі, який розповів, що невідома особа пошкодила могилу його родича на місцевому цвинтарі.

Уже на місці ДТП поліцейський знайшов деталі від автомобіля. За допомогою цих деталей, а також опитавши свідків події, офіцер з’ясував, що надгробок пошкодив місцевий мешканець 1980 року народження, який був за кермом Toyota Avensis. У поліції зазначають, що чоловік не впорався з керуванням, і як наслідок наїхав на могилу.

На водія склали адмінпротоколи за двома статтями КУпАП: це ч.1 статті 122 («перевищення обмежень швидкості руху»), яка передбачає штраф до 340 грн, та стаття 124 («порушення правил дорожнього руху»), яка передбачає аналогічний штраф і позбавлення права керувати транспортом від шести місяців до року. Також у чоловіка вилучили посвідчення водія.