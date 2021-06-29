Про закриту під час ремонту зупинку у міськраді дізнались із соцмереж

У селищі Благодатне, поблизу міста Нововолинськ, ремонтники перекрили зупинку громадського транспорту «Благодатне» відбійником. Ситуацією у соцмережах обурились місцеві жителі. У Нововолинській міськраді кажуть, що до ремонту відношення не мають, адже дорога у підпорядкуванні Служби автомобільних доріг. Втім, зупинку таки доведеться перенести на 300 метрів вперед.

Як розповів ZAXID.NET т.в.о. директора виробничого управління комунального господарства Олег Голян, про ситуацію він дізнався із соцмереж. За його словами, зупинка громадського транспорту була встановлена на цьому місці дуже давно. Перед минулими вихідними ремонтна бригада, яка лагодила тут автошлях, перекрила зупинку відбійником, а «кишеню» для нової зупинки облаштували у новому місці.

Олег Голян стверджує, що Нововолинська міськрада до цього ремонту відношення не має, оскільки дорога знаходиться не у їхньому підпорядкуванні – автошляхом опікується Служба автомобільних доріг.

Керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак підтвердив, що, згідно з проектом, зупинку повинні перенести в інше місце, оскільки наразі вона «не відповідає проектній організації дорожнього руху».

Вже у середу, 30 червня, міськрада пообіцяла перенести цю зупинку на триста метрів далі від місця, де вона стояла раніше.