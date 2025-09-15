Під час обшуків поліцейські вилучили у підозрюваних печиво із вмістом канабісу

Волинські правоохоронці викрили чотирьох зловмисників, які виготовляли та продавали печиво з канабісом. Готову продукцію підозрювані відправляли поштою або передавали з рук у руки наркозалежним. Їхній щомісячний прибуток становив понад 750 тис. грн. Про це повідомила 15 вересня пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, організувало незаконний бізнес подружжя з Луцького району, яке вирощувало коноплі та виготовляло з них канабіс. Пізніше підозрювані додавали небезпечну психотропну речовину тетрагідроканабінол (ред. – головний психоактивний компонент канабісу) у вершкове масло, з якого виготовляли кондитерські вироби. Готову продукцію вони відправляли поштою або продавали з рук у руки наркозалежним.



«До незаконної діяльності залучили ще одну лучанку, яка теж займалась “наркотичним кондитерством”, та жителя Київської області, який розповсюджував наркотичні смаколики», – зазначають правоохоронці.



Поліцейські провели обшуки за місцями вирощування конопель, у помешканнях та автомобілях причетних. Вони виявили та вилучили понад 55 кг канабісу, вершкове масло та готове печиво із вмістом наркотику, чорнові записи, мобільні телефони та інші докази злочину.

Під час обшуків у підозрюваних також виявили спецобладнання для вирощування конопель (гроубокси, горщики з ґрунтовими сумішами, натрієві та металогалогенні лампи, таймери, блоки живлення, фасувальну тару тощо), а також автомат з магазином і набоями, мисливську рушницю, пристрій для відстрілу гумових патронів марки «Форт 12».

Усіх фігурантів затримали. Їм оголосили підозри за ч. 2,3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від шести до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.



Подружжю організаторів – також за статтею про посів або вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 ККУ). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи.