Йдеться про 18 автобусів 2009-2010 року випуску, які були закуплені рівненськими підприємцями

У Рівному з вересня запустять 18 нових великогабаритних автобусів. Курсуватимуть вони за двома напрямками. Вартість проїзду, як і в інших маршрутках, становитиме 12 грн за одну поїздку.

Автобуси курсуватимуть містом з 1 вересня, повідомила прес-служба Рівненської міськради. Загалом йдеться про 18 великогабаритних автобусів 2009-2010 року випуску, які раніше їздили у європейських містах.

Нові автобуси мають просторі салони, зручні сидіння, а також відкидні пандуси для заїзду візочків. Відомо, що їх власним коштом закупили рівненські перевізники.

Автобуси курсуватимуть за двома маршрутами по вісім на кожному (іще два – у резерві):

№1 сполучатиме Льонокомбінат із Ювілейним,

№7 курсуватиме вулицею Київською та Соборною – від зоопарку до Луцького кільця.

«Упродовж перших трьох місяців ми вивчатимемо роботу автобусів на маршрутах, пасажиропотік. Тому спершу оплачувати проїзд потрібно буде у водія. Вартість проїзду 12 гривень. Хочемо, аби великий транспорт максимально звільнив центр Рівного від маршруток», – зазначив керівник управління транспорту Василь Сливка.