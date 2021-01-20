Чоловік вийшов на вулицю із відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами

Поліцейські затримали чоловіка, який вийшов на вулицю із відчленованою головою та обмотаного людськими внутрішніми органами. Попередньо відомо, що він скоїв щонайменша два вбивства.

Як повідомляє одеський сайт «Думська» у середу, 20 січня, інцидент трапився на проспекті Небесної сотні, 41. Наразі там працюють поліцейські, однак вони не коментують те, що відбулося.

«Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками із головою людини в руках вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив», – розповів один з мешканців будинку у коментарі виданню.

За інформацією Департаменту карного розшуку, чоловік вбив батька та ще одну людину. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову.

Вбивцю затримали та відкрили справу за статтею про вбивство двох або більше людей. Інші подробиці щодо затриманого поліція поки не повідомила.