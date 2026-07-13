За в'їзд у прикордонну смугу без перевірки інспектор просив 500 доларів з чоловіка

Ужгородський міськрайонний суд визнав колишнього інспектора ДПСУ Микиту П. винним у хабарництві та призначив йому 44,2 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 3 липня. Йдеться про схему, яка діяла на контрольно-розподільчому пункті «Мирча» поблизу українсько-словацького кордону. Обвинувачений домовився без перевірки пропустити авто з двома мешканцями Ужгородського району, які могли мати порушення військово-облікових документів. З кожного чоловіка він попросив по 500 доларів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ввечері 11 квітня Skoda Octavia з ухилянтами безперешкодно проїхала КРП а через п’ять днів біля кафе «Бочка» у Чопі обвинувачений отримав за це 1 тис. доларів. Після одержання хабаря прикордонника затримали.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У судовому засіданні Микита П. визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не був судимий та має позитивну характеристику за місцем проходження служби.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Придачук визнав Микиту П. винним у хабарництві та призначив йому 44,2 тис. грн штрафу з позбавлення права 2 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. На вирок можуть подати апеляцію.

Засудженого звільнили з прикордонного загону у зв’язку з закінченням військового контракту і наразі він навчається у Полтавському педагогічному університеті.