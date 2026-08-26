На Закарпатті поліцейські розслідують смерть 11-річного хлопчика. Попередня версія загибелі дитини – самогубство. Про це у середу, 26 серпня, повідомили у поліції закарпатської області.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Інцидент трапився 25 серпня близько 23:00. До поліції надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що в селі Арданово Берегівського району вони констатували смерть 11-річного хлопчика. За попередньою інформацією медиків, вона настала внаслідок механічної асфіксії.

Під час проведення першочергових заходів правоохоронці встановили, що попередня версія загибелі дитини – самогубство шляхом повішення. Тіло хлопчика виявила бабуся, з якою він проживав.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Рішенням суду місце проживання хлопчика було визначено з батьком. Наразі відомо, що батько дитини тривалий час перебуває за кордоном. Мати батьківських прав не позбавлена, проживає за межами Закарпатської області. Сім’я не перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази, які можуть мати значення для встановлення обставин події, зокрема мобільний телефон дитини.

Наразі поліцейські перевіряють усі обставини та можливі причини трагедії. Встановлюється, чи могли на дитину впливати можливі конфлікти, психологічний тиск, треті особи або інтернет-контент.

За даним фактом смерті дитини слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Досудове розслідування триває.