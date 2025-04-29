Обвинувачений продав чоловіку, що діяв під контролем правоохоронців, 6 кг вибухової речовини та 664 патрони

Свалявський районний суд визнав місцевого мешканця Володимира П. винним у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. За продаж 6,7 кг вибухової речовини та понад пів тисячі патронів військовому призначили 3 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 квітня, військовослужбовець незаконно купив 6,7 кг вибухової речовини та 664 патрони центрального бою 5,45х39 мм і поблизу будинку у Сваляві продав їх за 6 тис. грн чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців.

Під час судового засідання Володимир П. визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений є військовослужбовцем, має соціальні зв’язки та перебуває на диспансерному обліку у лікаря-психіатра Свалявської міської лікарні.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Жиганська визнала Володимира П. винним у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджений має сплатити 6,3 тис. грн за проведення експертиз.