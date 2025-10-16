Аварія сталася біля села Павшино Мукачівського району

Вночі 15 жовтня біля села Павшино Мукачівського району Fiat Ducato збив 69-річного чоловіка, що йшов дорогою. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці аварії.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 16 жовтня, про ДТП поблизу Мукачева правоохоронцям повідомив сам водій.

«35-річний мукачівець, керуючи Fiat Ducato на неосвітленій ділянці дороги, збив 69-річного чоловіка, який йшов йому на зустріч. Внаслідок наїзду пішохід загинув на місці події до приїзду медиків», – зазначили у поліції.

Водій за кермом був тверезий. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.