Аварія сталася у селищі Дубове Тячівського району

У селищі Дубове Тячівського району 23-річний водій Audi збив 10-річного велосипедиста і перекинувся в кювет. Дитину у важкому стані госпіталізували.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 14 жовтня, повідомлення про ДТП надійшло напередодні о 18:10.

«Водій позашляховика збив велосипедиста, який, рухаючись зустрічною смугою, раптово почав перетинати дорогу перед автомобілем. Після зіткнення автівка зʼїхала в кювет. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні у важкому стані», – зазначили правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.