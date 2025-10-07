Аварія сталася 9 березня у селі Щасливе Мукачівського району

Правоохоронці завершили розслідування аварії, яку влаштував 17-річний закарпатець. За смертельний наїзд на 19-річного пішохода і втечу з місця ДТП підлітку загрожує до 10 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 7 жовтня, аварія сталася 9 березня 2025 року у селі Щасливе Мукачівського району. Неповнолітній місцевий мешканець, керуючи напідпитку незареєстрованим мотоциклом, збив 19-річного односельця. Від отриманих травм потерпілий загинув, а мотоцикліст втік з місця аварії.

«Правоохоронці оперативно встановили особу водія та розшукали його разом із транспортним засобом. Хлопця затримали», – зазначили в поліції.

Закарпатця судитимуть за ч. 3 ст. 286-1 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого та залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.