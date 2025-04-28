Кожен з чоловіків заплатив переправникам від 5 до 8 тис. доларів

Правоохоронці ліквідували у Рахівському районі канал незаконного переправлення ухилянтів до країн ЄС. Трьом місцевим мешканцям загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області, схему налагодили заробітчанин, студент та місцевий таксист. Вони шукали охочих уникнути мобілізації та заздалегідь планували маршрути незаконного переправлення ухилянтів поза пунктами пропуску гірськими стежками та лісами. Свої послуги оцінювали від 5 до 8 тис. доларів з чоловіка.

«Переправники інформували клієнтів, як обійти блокпости при в’їзді в Закарпатську область, розселяли ухилянтів у приватних помешканнях як туристів. У чітко визначений день та час переправники забезпечували таємний довіз ухилянтів до місця незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску», – зазначили в СБУ.

Закарпатців затримали на гарячому під час супроводу до кордону шістьох жителів Івано-Франківщини, Харківщини та Львівщини і повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.