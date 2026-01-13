Інцидент стався на митному посту «Ужгород-автомобільний»

Автоімпортер із сум оприлюднив відео, на якому кілька посадовців Закарпатської митниці просили у нього «на каву» під час огляду вантажу. Відео викликало резонанс у соцмережах, після чого у митниці повідомили, що одного з інспекторів звільнили, а двох інших – перевели.

Йдеться про інцидент, зафіксований перевізником у серпні 2025 року на митному посту «Ужгород-автомобільний», що на українсько-словацькому кордоні, про який стало відомо 9 січня 2026 року. Під час процедури розмитнення автівок митники запитали у водія, чи не їздив він раніше через цей пункт пропуску, а потім кожен з них по черзі попросив в імпортера «на каву».

♬ оригинальный звук - Лютийімпорт- авто з ЄС та США @autoimport Повна версія беззаконня, показової «циганщини» та відвертого попрошайництва на кордоні Вишнє–Німецьке (Ужгород). «Такса» — 50$, незмінна ще з 2015 року. Навіть інфляція не встигла за цією стабільністю. Про хабарі говорять відкрито, без страху й сорому. Виникає логічне питання: чому замість звичайних людей там не працюють спецслужби, якщо кошти вимагають прямо і без будь-якого прикриття? Цікаво, що думає Державна Митна Служба України ?! Недостатньо доказів? Та поговорять і забудуть ? Та у митників мала ЗП?! Яке виправдання буде зараз??? @Лютийімпорт- авто з ЄС та США #лютийімпорт

Підписникам телеграм-каналу «Митниця України і не тільки» вдалося ідентифікувати інспекторів

«На відео зображений інспектори митного поста «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці Ігор Бублай, Микола Мікулін, а також зафіксована розмова водія зі старшим зміни, яким був Віктор Куцкір», – йдеться у дописі.

У вівторок, 13 січня, у Закарпатській митниці відреагували на відео, зазначивши, що одного з трьох інспекторів митного посту «Ужгород-автомобільний» звільнили, а двох його колег перевели в інші підрозділи.