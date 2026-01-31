На Житомирщині стався конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями

На Житомирщині під час мобілізаційних заходів військовий ТЦК та СП вимушено застосував зброю. Про це у суботу, 31 січня, повідомила Нацполіція області.

За даними поліції, вранці у Новогуйвинській громаді виник конфлікт між військовим ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи, та місцевим жителем. Згодом до суперечки долучились випадкові перехожі.

«Як наслідок – виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що поліцейські, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Наголошується, що постраждалих внаслідок конфлікту немає. Правоохоронці встановили особи всіх учасників суперечки. Наразі триває перевірка, після якої події нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 28 січня в Уманському районі Черкаської області під час заходів оповіщення на військового ТЦК напав озброєний ножем чоловік. Військовослужбовця з пораненням у шию госпіталізували до лікарні.