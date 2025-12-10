Кримінальна справа стосується подій, що відбувалися у 2024 році

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у ГУ Державної податкової служби в Хмельницькій області. Цю інформацію підтвердила пресслужба ДПС.

Обшуки провели у середу, 10 грудня. Крім податкової в Хмельницькому, обшуки провели й в ГУ ДПС у Миколаївській області та в центральному апараті ДПС.

Як повідомили у пресслужбі податкової, обшуки проводять у межах кримінального провадження, що стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

«Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів», – повідомили в ДПС.

У НАБУ обшуки в центральній та регіональних податкових ще не коментували.