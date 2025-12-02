Правоохоронці затримали експодатківця, посередника та працівницю ТЦК

Колишній працівник ДПС Львівщини організував схему ухилення від мобілізації, залучивши працівницю одного з районних ТЦК. Про це повідомило Державне бюро розслідувань та Львівська обласна прокуратура 2 грудня.

За даними ДБР, посередник шукав клієнтів та скеровував їх до експодатківця. Той запевняв, що має вплив на військових посадовців одного із районних ТЦК та СП і може вирішити питання швидкого виготовлення фіктивних військово-облікових документів, оформлення відстрочки або навіть зняття особи з розшуку.

«Далі чоловіків направляли до провідної спеціалістки ТЦК, яка обіцяла вплинути на рішення комісії при ТЦК. Вона займалася передачею документів та організацією їх погодження. У результаті фігурантам забезпечували незаконне оформлення відстрочки та фактичне уникнення від мобілізації», – вказано у повідомленні ДБР.

Львівська обласна прокуратура уточнила, що 48-річна спільниця експодатківця працює у Шевченківському РТЦК та СП Львова.

За свої «послуги» учасники схеми брали від 1000 до 1500 доларів з кожного «клієнта». Зараз задокументовано два епізоди отримання хабарів. За оперативними даними, тільки протягом 2024 року учасники схеми незаконно оформили документи для щонайменше семи чоловіків призовного віку. Загальна сума отриманих коштів може сягати близько 20 тис. доларів.

Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру в одержанні хабаря за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому групою осіб та поєднаному з вимаганням (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, з конфіскацією майна. Суд обрав всім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.