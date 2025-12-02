Яворівський районний суд Львівської області визнав офіцера винним у недбалому ставленні до військової служби через виплату безпідставних премій шістьом військовим, які були відсутні на службі без поважних причин. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, офіцер, начальник стройової частини, протягом квітня-вересня 2024 року при підготовці проєктів наказів про виплати грошового забезпечення належно не перевірив рапорти командирів підрозділів щодо особового складу, якому треба виплатити премію. Таким чином шестеро військових, які були відсутні на службі без поважних причин, отримали премії на загальну суму близько 100 тис. грн.

Щодо офіцера Ярослава Ш. склали адмінпротокол через недбале ставлення до служби, на засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Цю справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши Ярослава Ш. винним у недбалому ставленні до служби. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.