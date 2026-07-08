Прикордоннику загрожує до 9 років ув'язнення

Працівники СБУ та Нацполіції викрили канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Організував його один із начальників відділу прикордонного загону. Про це повідомили в Службі безпеки України в середу, 8 липня. Окрім того, прикордонник також допомагав переправляти контрабанду тютюну.

Як з’ясувало розслідування, керівник відділу прикордонного загону організував перетин кордону для ухилянтів в тих ділянках, де немає спостереження та подалі від контрольно-пропускних пунктів. Вартість своїх послуг він оцінював від 1 до 3 тис. доларів.

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Як зазначили в прокуратурі Чернівецької області в коментарі ZAXID.NET, начальник прикордонного загону також використовував цей шлях для контрабанди сигарет до Румунії. Наприкінці квітня до нього звернулася жінка, проти якої триває розслідування щодо незаконного переправлення ухилянтів. Вона запропонувала військовому допомогти їй у контрабанді сигарет до Румунії.

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«Прикордонник мав повідомляти дані про фотопастки і прикордонні наряди, визначати безпечний час та маршрути, а також змінювати маршрути підлеглих, щоб контрабандистів не викрили. Крім того, він був готовий особисто перевозити сигарети власним авто через стаціонарний блокпост. Він розраховував, що службове становище дозволить уникнути перевірок. За кожен незаконно переправлений ящик сигарет прикордонник мав отримувати хабарі», – йдеться у дописі прокуратури Чернівецької області у фейсбуці.

Наразі прикордонника затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкції статей передбачають до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.