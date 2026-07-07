заВодію грожує до 11 років тюрми або штраф до 2 млн грн

На Буковині митники спільно з прикордонниками викрили співробітника міжнародної організації, який перевозив контрабанду сигарет замасковану під експорт полуниці. Вантаж прямував до Румунії. Чоловіку оголосили підозру. Йому загрожує до 11 років позбавлення волі або штраф.

За даними слідства, 44-річний громадянин Молдови намагався вивезти до сусідньої з Україною країни 360 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної прокуратури у вівторок, 7 липня.

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За даними прокуратури, вантаж прямував через пункт пропуску «Мамалига». За документами перевізник мав доставити понад 15 тонн свіжої полуниці українського виробника. Однак серед легального вантажу приховали 360 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок.

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Контрабанду виявили під час митного контролю під час зважування вантажівки. Була невідповідність ваги автомобіля до заявлених параметрів. Оскільки у пункті пропуску «Мамалига» відсутній стаціонарний сканер, вантажівку направили до пункту пропуску «Порубне – Сірет». Під час сканування митники побачили коробки з цигарками.

Правоохоронці виявили 480 коробок із сигаретами без акцизних марок України. Вартість вилученого тютюну перевищує 15 млн грн.

Водію молдовської компанії-перевізника, яка надає послуги з міжнародних та внутрішніх вантажних перевезень товарів, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів у великому розмірі).

Співробітнику компанії загрожує позбавлення волі до 11 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна, або ж штраф до 2 млн грн.