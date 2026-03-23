Фабрику облаштували у складському приміщенні

Масштабне підпільне виробництво тютюну, яке приносило мільярд гривень доходу щомісяця, викрили у Чернівцях. Підпільну фабрику облаштували в одному із складів. На підприємстві цілодобово працювали люди, для них навіть облаштували місця для проживання, щоб не відривати від виробництва.

За даними Бюро економічної безпеки, це найбільше підпільне виробництво сигарет, яке викрили детективи БЕБ. Потужності двох виробничих ліній дозволяли виготовляти близько 10 тис. сигарет за хвилину, що становило до 720 тисяч пачок щодня.

Щомісячний незаконний дохід перевищував 1 млрд грн. Слідство встановлено, що до складу організованої групи входило близько 40 людей. Вони налагодили повний цикл виготовлення сигарет з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів. ️

На одному із складів організатори встановили промислове обладнання та забезпечили безперервний виробничий процес. Працівники працювали цілодобово. Для автономної роботи приміщення обладнали генераторами, а для персоналу організували місця проживання.

Під час обшуків детективи вилучили дві лінії повного циклу виробництва та пакування сигарет, 750 тисяч пачок готової продукції, 149 ящиків ферментованого тютюну, а також пакувальні матеріали, рулони сигаретного паперу, фільтр-палички та поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та сировини становить понад 200 млн грн. Досудове розслідування здійснюється за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.