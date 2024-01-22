В'ячеслав Рубльов став другим нардепом з Волині, який подав декларацію про доходи за 2022 рік

Народний депутат з Волині від партії «Слуга народу» В’ячеслав Рубльов подав декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайті НАЗК, він подав її 21 січня.

За рік роботи у Верховній Раді В’ячеслав Рубльов заробив 514 тис. грн – це орієнтовно по 42,8 тис. грн щомісяця. Також нардеп задекларував 13,1 тис. грн доходів від роботи за сумісництвом у Луцькому національному технічному університеті, де він працює на кафедрі менеджменту. Дружина нардепа за рік заробила 286 тис. грн, працюючи в управлінні Держпраці.

У готівці В’ячеслав Рубльов зберігає 20 тис. доларів, а його дружина – 7 тис. євро. На банківських рахунках активів практично немає: дружина вказала лише 4,5 тис. грн.

Серед об’єктів нерухомості нардеп вказав квартиру у Луцьку площею 145 м2, придбану в 2017 році. У цьому помешканні живе дружина чоловіка та двоє їхніх синів. Також у 2021 році В’ячеслав Рубльов придбав земельну ділянку у селі Струмівка біля Луцька площею 1802 м2. Обійшлася вона йому в 39 тис. грн.

Ніяких автомобілів чи цінного майна нардеп у декларації не вказав.

Додамо, що В’ячеслав Рубльов народився у 1979 році в Луцьку. У 2001 році почав працювати у Костопільському районному центрі зайнятості. З 2004 по 2013 рік працював на керівних посадах у Волинському обласному центрі зайнятості. Вперше депутатом облради був обраний в 2010 році від партії «Батьківщина». У 2015 році знову обрався у облраду, але цього разу від партії «Укроп».

У 2019 році його обрали народним депутатом від партії «Слуга народу». Однак, як повідомляють аналітики руху «Чесно», у межах партії його відносять до групи Коломойського. Ці ж аналітики підрахували, що В’ячеслав Рубльов увійшов до списку прогульників серед нардепів цього скликання. За даними дослідження, він пропустив 34% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Зауважимо, що це другий народний депутат з Волині, який подав декларацію про доходи за 2022 рік. Першим був нардеп від партії «За майбутнє» Ігор Палиця, декларацію якого ZAXID.NET також аналізував.