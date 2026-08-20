Антоній (Джежела) є настоятелем Хрестовоздвиженського храму УПЦ МП

Настоятеля Хрестовоздвиженського храму УПЦ МП у селі Хворостів на Волині архімандрита Антонія (Джежелу) мобілізували до Збройних Сил України. Під час перевірки документів з’ясувалося, що священник не має відстрочки від мобілізації чи бронювання. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та направили до навчального центру.

Про затримання священника у вівторок, 18 серпня, повідомили у фейсбук-групі Володимир-Волинської єпархії УПЦ. У дописі зазначили, що працівники ТЦК напередодні затримали архімандрита Антонія та закликали вірян молитися за нього.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Дар’я Стельмащук повідомила ZAXID.NET, що 17 серпня на блокпосту в Локачинському районі зупинили автомобіль, водій якого пред’явив військово-обліковий документ. Під час перевірки з’ясувалося, що він в розшуку не перебував, однак підлягає призову на службу та не має права на відстрочку чи бронювання.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Настоятелю храму запропонували прибути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Він погодився та самостійно приїхав до територіального центру.

Того ж дня архімандрит пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловіка направили до одного з навчальних центрів для проходження базової загальної військової підготовки.