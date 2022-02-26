Російські загарбники мали при собі список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ

Бійці Національної гвардії в Харкові взяли в полон розвідувальну групу росіян, яка намагалася проникнути на територію однієї із військових частин, повідомила прес-служба Нацгвардії в суботу, 26 лютого.

Як йдеться в повідомленні, при собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи. Крім того, російські загарбники мали при собі список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022».

У Нацгвардії не повідомили, скількох росіян взяли в полон.

Нагадаємо, російська армія атакує Харків з метою його захопити і використовує проти населення міста заборонені міни.

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