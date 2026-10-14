Навколо озера Юрія Руфа у Коломиї облаштували пішохідну зону. Сталося це після інциденту з неповнолітньою, яка на електровелосипеді важко травмувала 4-річну дитину.

Як повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, у вівторок, 13 жовтня, працівники Центру туризму та дозвілля встановили навколо озера знаки, які попереджають про заборону руху на велосипедах та електросамокатах.

«Територію відтепер визначено пішохідною зоною. Прошу всіх, хто відвідує озеро, дотримуватися встановлених правил. Хочеться, щоб ця територія залишалася спокійним і безпечним місцем для прогулянок, спорту та відпочинку», – написав посадовець у фейсбуці.

Нагадаємо, 24 травня біля озера імені Юрія Руфа у Коломиї підлітка на електровелосипеді збила 4-річну дівчинку. Останню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забійними ранами спини госпіталізували до Коломийської лікарні.

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Суд оштрафував матір винуватиці аварії, а мешканці міста звернулися до мерії з проханням обмежити рух електротранспорту на озері. Визначення території пішохідною зоною підтримала міська комісія з питань безпеки дорожнього руху та Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області.