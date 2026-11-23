Святого Миколая можна буде зустріти на багатьох локаціях

У Тернополі та області готуються до Дня святого Миколая. Цьогоріч це свято припадає на неділю, 6 грудня. Чудотворець уже готує подарунки для діток та поспішає на зустріч із ними.

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У Тернополі та області зустрітися зі святим Миколаєм можна буде одразу на кількох локаціях. ZAXID.NET зібрав детальну інформацію з цінами та програмою розваг. На тернополян та гостей міста чекають тематичні екскурсії та творчі майстер-класи.

Заходи в Туристично-інформаційному центрі Тернополя

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Усі майстер-класи, зустрічі зі святим Миколаєм проходитимуть у Резиденції на Театральній площі. Заходи тут розпочнуться з 29 листопада, повідомили в центрі.

29 листопада, неділя

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм (фотозона);

14:00 – екскурсія «Тернопіль крізь призму часу»;

16:15 – екскурсія «Велич Тернопільської Катедри»;

13:00–17:00 – майстер-клас із розпису іграшкових сніговиків та ялинкових кульок.

5 грудня, субота

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм;

12:00 – екскурсія «Таємниці старого замку»;

13:00–17:00 – майстер-клас із розпису дерев’яних ялинок.

6 грудня, неділя

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм;

14:00 – нова екскурсія «Зимовий смачний Тернопіль»;

16:15 – екскурсія «Велич тернопільської катедри»;

13:00–17:00 – майстер-клас із декорування медово-імбирних пряників та розпису ялинкової іграшки.

12 грудня, субота

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм;

12:00 – Еекскурсія «Таємниці старого замку»;

13:00–18:00 – майстер-клас із декорування підсвічника.

13 грудня, неділя

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм;

14:00 – екскурсія «Тернопіль крізь призму часу»;

16:15 – екскурсія «Велич тернопільської катедри»;

14:00–17:00 – майстер-клас із виготовлення свічки-ялинки.

19 грудня, субота

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм;

12:00 – екскурсія «Таємниці старого замку»;

13:00–17:00 – майстер-клас зі створення новорічного будиночка, ялинкової прикраси та дерев’яної підставки для гарячого напою.

20 грудня, неділя

13:00–18:00 – зустріч зі святим Миколаєм;

16:15 – екскурсія «Велич тернопільської катедри»;

13:00–17:00 – майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха.

Вартість майстер-класів – 100–150 грн.

Етнопарк «Агроленд»

З 21 листопада по 6 грудня на території буде діяти Світлиця святого Миколая. У будні, окрім понеділка, святий прийматиме діток з 10:00 до 16:00. А у вихідні – з 12:00 до 18:00. Окрім того, в етнопарку запланували свою розважальну програму.

29 листопада

13:00–14:00 – майстер-клас з виготовлення дідуха (зал для нарад);

15:00–16:00 – майстер-клас з виготовлення свічки з вощини (зал для нарад);

16:00–18:30 – театр пісні «Оберіг» (конференц-зал).

5 грудня

13:00–19:30 – різдвяний ярмарок крафтових продуктів;

13:00–19:30 – ярмарок вуличної їжі;

14:00–15:00 – майстер-клас «Розпис гіпсового миколайчика» (зал для нарад);

14:00–15:00 – святкова дитяча програма від Тернопільського обласного лялькового театру «Миколай до тебе поспішає» (конференц-зал);

16:00–17:00 – майстер-клас «Розпис ангелика на дерев’яній основі»;

17:25–17:30 – запалювання головної ялинки.

6 грудня

3:00–19:30 – різдвяний ярмарок крафтових продуктів;

13:00–14:00 – відкриття виставки витинанок Галини Дудар та учасників гуртка «Витинанка» «Казки під різдвяною зіркою» (виставкова зала);

14:00–15:00 – майстер-клас з пов’язування хустки (зал для нарад);

14:00–15:00 – святкова дитяча програма від Тернопільського обласного лялькового театру «Миколай до тебе поспішає» (конференц-зал);

16:00–17:00 – майстер-клас з виготовлення торбинки із вибійкою для сівачів (зал для нарад).

Вхід на територію етнопарку коштує у будні для дітей – 320 грн, для дорослих – 350 грн. У вихідні та святкові дні для дітей – 450 грн, для дорослих – 500 грн. Безкоштовним входом можуть скористатися ветерани та учасники бойових дій (УБД), люди з інвалідністю І групи, діти віком до 3-х років (або до 80 см). Також у понеділок квитки для пенсіонерів, військовослужбовців та осіб з інвалідністю ІІ групи вартують 150 грн.

Щоб свято було ще цікавішим, пропонуємо підбірку коротких та легких віршів про святого Миколая.