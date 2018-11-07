НАЗК перевірить декларацію Ярослава Дубневича через ймовірний конфлікт інтересів

Ярослав Дубневич

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірить, чи був конфлікт інтересів в діях низки народних депутатів, зокрема Ярослава Дубневича з «Блоку Петра Порошенка», коли вони подали конституційне звернення, яким намагалися оскаржити діяльність новоствореного Нацагентства з виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), інформує «Радіо Свобода».

Раніше група народних депутатів направила до Конституційного суду подання, яким намагалася оскаржити роботу АРМА через можливий власний бізнес-інтерес. Серед підписантів конституційного подання були вихідці з «Партії регіонів», які зараз є депутатами «Опозиційного блоку», групи «Партія «Відродження» та групи «Воля народу», обранці від «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту», а також позафракційні. Окрім Ярослава Дубневича, це були Юрій Бойко («Опозиційний блок»), позафракційний Борислав Розенблат, Дмитро Святаш з групи «Партія «Відродження» та інші.

Журналісти програми «Схеми» повідомляли, що загалом під конституційним поданням підписалися 56 обранців. Та частина з них, як виявили журналісти, є власниками активів, які наразі під арештом та перебувають в управлінні цього відомства, бо це майно, на думку слідства, отримане корупційним шляхом. На період слідства гроші з цього бізнесу йдуть державі, і власники не мають змоги продовжувати на них заробляти.

Зокрема, Ярослав Дубневич разом зі своїм братом, також народним депутатом Богданом Дубневичем є власником двох ТЕЦ у Львівської області, майно яких також передано в управління АРМА. Це відбулося в межах кримінального провадження НАБУ за фактом розкрадання природного газу.

У відповідь на звернення голови громадської організації «State Watch» Гліба Канєвського у НАЗК зазначили: «Буде здійснено перевірку викладених у зверненні фактів, за результатами якої може бути встановлено наявність чи відсутність ознак порушення вимог Закону в діях зазначених осіб».

У своєму зверненні наприкінці вересня у «State Watch» підкреслювали, зокрема, що «є наявні підстави стверджувати, що значна частина підписантів конституційного подання діяла в умовах реального конфлікту інтересів, а саме, підписала його у приватних інтересах».

До слова, нещодавно Конституційний суд України відмовився розглядати подання 56 народних депутатів про АРМА.

Нагадаємо, у січні 2018 року НАБУ повідомило про те, що ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» братів Дубневичів причетні до розкрадання понад 300 млн м3 природного газу на суму понад 1,4 млрд грн. За матеріалами слідства, на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ присвоїли газ, який був поставлений за пільговими цінами для виробництва теплової енергії населенню. Замість населення газ продавали ДП «Енергоринок» за ринковими цінами.

У червні 2018 року суд заарештував Новояворівську і Новороздільську ТЕЦ, які були в управлінні цих підприємств. Через це обидва підприємства кілька місяців були без газу і тому не могли подавати гарячу воду населенню Новояворівська та Нового Роздолу відповідно, а також не можуть запустити опалювальний сезон.

17 жовтня представники АРМА зайшли на територію Новояворівської ТЕЦ та розпочали передачу її майна в управління ПП «Гарант Енерго М». На територію Новороздільської ТЕЦ їх не впустили працівники «Енергії-Новий Розділ». Також наразі не виходять на роботу кількасот працівників обох ТЕЦ, які, за словами голови Яворівської РДА Ігоря Самардака, «бояться переслідування з боку керівництва старого управителя».

23 жовтня новий управитель Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ ПП «Гарант Енерго М» уклав з НАК «Нафтогазом» договір на постачання газу, однак роботу електростанції досі не вдалося запустити.