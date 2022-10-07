Неподалік Львова 55-річний чоловік цеглою вбив свою сестру
Після вбивства чоловік пішов спати, залишивши жінку помирати у дворі
У селі Стрілки, за 35 км від Львова, 55-річний чоловік цеглою та дерев'яним поліном вбив свою старшу сестру. Мертву 64-річну жінку знайшли сусіди на подвір'ї біля дому, повідомила прес-служба поліції.
Вранці четверга, 6 жовтня, близько 07:00, до поліції задзвонив мешканець села Стрілки і повідомив, що у дворі одного з будинків лежить його мертва літня сусідка. За словами чоловіка, у жінки є явні ознаки насильницької смерті.
Слідчі, які приїхали на виклик, встановили, що до вбивства 64-річної жінки причетний її 55-річний брат, з яким вони проживали в одному будинку. Напередодні ввечері між ними зчинилася сварка. Чоловік спершу вдарив сестру цеглиною, а потім завдав удару по голові ще й дерев'яним поліном. Після цього злочинець пішов спати, а жінка померла у дворі.
Поліцейські затримали 55-річного вбивцю, незабаром йому оберуть запобіжний захід. За умисне вбивство чоловік відсидить у в'язниці щонайменше 7 років.
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