Невідомі пошкодили щойно встановлені антипаркувальні елементи на вул. Коперника

Автомобілісти ніяк не можуть змиритись, що заїжджати на хідник на вулиці Коперника тепер заборонено. На ділянці від вулиці Бандери до дев'ятої школи встановили антипаркувальні півкулі та стовпці. Та два елементи вже пошкодили: півкулю посунули, стовчик зігнули.

Півкулю підрядники повернули на місце та закріпили повторно, а от стовпчик так і лежить. Та головний транспортник міста запевняє, що воюватимуть за простір для пішоходів і роверистів у центрі Львова й надалі. Натомість будуть створювати нові паркувальні майданчики, популяризуючи культуру платного паркування.

«Цього року ситуація була критичною. Тут і, бувало, що весь хідник був запаркований автомобілями. Навколо центру все більше парковок буде ставати платними. До цього мешканцям потрібно готуватися. Буквально від цієї ділянки 100 метрів є майданчик для платного паркування, де можна залишити автомобіль», — зазначив у коментарі ZAXID.NET начальник міського управління транспорту Орест Олеськів.