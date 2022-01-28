У ніч на 28 січня невідомі розбили вікно в будівлі генерального консульства України в Гамбурзі (Німеччина). Імовірно, у вікно кинули камінь.

«Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося», – повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Українські дипломати в Гамбурзі вже звернулися до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Попри інцидент, консульство працює в штатному режимі.

Крім того, МЗС України наголосило, що, Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.